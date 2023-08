Libre comme l'air depuis ce samedi matin , "Boy Jinné", l' "as des évasions", reprendra t'il une "vie normale"?

Muté depuis quelques semaines dans la citadelle de la région méridionale , précisément à Ziguinchor, ce spécialiste de la "belle" y a été acheminé pour les besoins d'un jugement. C'est donc la Chambre Criminelle de cette région qui a relaxé cet as de l'évasion.



Cette fois, il est sorti légitimement de l'univers abscons de la citadelle de Ziguinchor. En effet, Baye Modou Fall , a été libéré de prison, ce samedi 19 Août 2023, précisément à 6 h du matin.



Pour rappel, "le roi de la belle" s'était évadé N de prisons d'où son légendaire surnom de "Boy Jinné". Les innombrables escapades à son actif, les unes plus spectaculaires que les autres, l'avaient propulsé sous le feu des projecteurs.



Il réussissait à faire la belle à grand fracas avec l'aide de... complices. D'ailleurs, certains d'entre eux, précisément quatre connaissances sont tombés dans la nasse de Dame Justice.



Comme disait l'autre, "Baye Modou Fall alias Boy Jinné, c'est un grand moment de l'histoire de l'administration pénitentiaire qui a laissé pas mal de traces".





Cela dit, et pour la gouverne de ceux qui l'ignorent encore, fragilisation mentale, infantilisation, déresponsabilisation... Autant de difficultés auxquelles sont confrontés les détenus, non seulement au sein de la prison mais aussi en sortant. En clair, nombre d'anciens prisonniers -pour ne pas généraliser abusivement- éprouvent beaucoup de difficultés à reconstruire une nouvelle vie, malgré leur volonté de tirer un trait sur leur passé.





Maintenant qu'il est libre de tout mouvement, tout le mal qu'on souhaite à Baye Modou Fall, c'est qu'il reprenne la main sur la vie, c'est à dire retrouver une "vie normale" après une longue détention.