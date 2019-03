Contrôle, feinte du corps et louche. Sadio Mané a réalisé un chef-d’œuvre contre le Bayern. Ce but a été le plus beau de la semaine selon l’Uefa qui s'est basé sur le vote des internautes. L’international sénégalais s’est aussi offert un deuxième but dans cette rencontre (3-1). Mais, il a été finalement devancé par Cristiano Ronaldo pour le titre de meilleur joueur de la semaine.