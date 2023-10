Limogé de son poste de directeur général des Grands trains du Sénégal : La première réaction de Samba Ndiaye

Au lendemain de son limogeage à la tête de la Direction des Grands trains du Sénégal, suite à sa déclaration de candidature à la Présidentielle de 2024, Samba Ndiaye brise le silence. Au micro de la RFM, il assume pleinement son choix et compte bien maintenir sa candidature jusqu'au bout.



« J’ai une vision, un vécu, une expérience et une expertise qui, aujourd’hui, m’ont amené, comme je suis également homme politique, à penser, en tant que leader de parti politique, que je devrais aller à la conquête du pouvoir. C’est donc en tant que citoyen dans un pays démocratique que j’ai déposé officiellement ma candidature et l’objectif, avec mes partisans, c’est de remporter la Présidentielle en 2024 pour servir le Sénégal, parce que je suis un serviteur. J’assume et je maintiens ma candidature en toute responsabilité et je suis prêt à en subir les conséquences. J’ai de l’expérience et de la crédibilité. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas être candidat », soutient le ci-devant DG des Grands trains du Sénégal.



































































seneweb