Linguère : Un jeune homme de 25 ans se tue par pendaison

Le réveil a été brutal pour les habitants du village de Nawel, une localité située dans la commune de Kamb (département de Linguère). Et pour cause. Le corps sans vie de Mamadou Ba, 25 ans, a été retrouvé hier, samedi 30 mars 2019 vers 7 heures du matin, pendu à un arbre avec une corde au cou.



Le drame s’est produit à quelques encablures du village. Selon une source familiale, le défunt qui serait un déficient mental s’est levé au milieu de la nuit pour prendre la direction de la brousse.

Au réveil les autres membres de sa famille ont constaté son absence.



Alors les recherches ont vite porté ses fruits puisque son corps sera retrouvé pendu à un arbre, non loin du village.



Avisés le commandant de brigade de la gendarmerie de Yang Yang et l’infirmier chef de poste de Kamb se sont transportés sur les lieux du drame. Après constat, la dépouille de Mamadou Ba a été déposée à la morgue du centre de santé de Dahra.





Aux dernières nouvelles, le défunt Mamadou Ba a été inhumé vers 18 heures à Nawel.