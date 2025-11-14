Link avec des djihadistes – Un Nigérien , tenancier de « Dibi Haoussa » à Tamba , tombe !

Africa 7 a appris de ses réseaux de renseignements qu’un individu, de nationalité Nigérien, a été cueilli. En effet, des informations en notre possession, il ressort qu’un homme, âgé de 26 ans, est actuellement entre les mains des pandores de la Section Recherches de Tambacounda. Mais, il a été cravaté à Gouloumbou par des limiers de la direction régionale de la police de l’air et des frontières.



Tenancier d’une « dibiterie Haoussa », le gars ignorait certainement que ses moindres faits et gestes étaient épiés par les policiers qui, nous revient-il, ont eu échos de ses « link » avec des réseaux djihadistes, notamment installés au Mali et au Niger.



En réalité, il a eu à relayer des images d’attaques terroristes, précisément celle survenue récemment au Mali. Suffisant pour attirer l’attention des policiers sur lui.



L’enquête, notamment l’exploitation de son téléphone portable, évoque qu’il faisait l’apologie du terrorisme. Qui plus, des preuves sur son call confirment ses accointances avec des mouvements djihadistes tapis dans son Niger natal et au Mali.



Aux dernières nouvelles, sur instruction du maitre des poursuites (le procureur), le gars est « au frais » (en garde à vue) à la SR de Tamba où il est surveillé comme de l’huile sur le feu comme il avait à l’œil la viande sur les braises de sa dibiterie .



Pour la gouverne de ceux qui n’ont pas suivi le train de l’actualité au Mali, les jihadistes du Jnim, liés à al-Qaïda, ont détruit vendredi 17 octobre plusieurs dizaines de camions-citernes dans la région de Sikasso. Le Jnim a également diffusé des vidéos de deux militaires et d’un administrateur de l’État récemment pris en otage. Les jihadistes ont enfin édicté de nouvelles exigences qu’ils entendent imposer aux voyageurs circulant sur les routes maliennes, notamment le port du voile pour les femmes.



Le convoi de camions-citernes venait de Côte d’Ivoire. Il a été attaqué vendredi 17 octobre dans la matinée entre Kolondiéba et Kadiana, près de la frontière, par les jihadistes du Jnim circulant à moto. Malgré l’escorte militaire, une cinquantaine de citernes ont été incendiées, dont le Jnim a diffusé les images dans des vidéos de propagande. Aucun bilan n’a été transmis sur le nombre de militaires maliens et de transporteurs tués dans cette énième attaque, au sujet de laquelle ni l’armée malienne, ni les autorités de transition, n’ont communiqué.