Liverpool : Sadio Mané élu joueur du mois de mars…

Sadio Mane a été élu joueur du mois de mars à Liverpool.

Le n ° 10 des Reds a poursuivi sa lancée tout au long de ce mois, marquant 5 buts en autant de matches pour aider Liverpool dans la course au titre en Premier League et en Champions League.

Ces cinq buts sont arrivés en l’espace de sept jours à peine. L’international sénégalais totalise actuellement 20 réalisations toutes compétitions confondues.

Quand on lui a demandé si Mars était son meilleur mois depuis qu’il évolue chez les Reds, Mané a confié à Liverpoolfc.com : «Je dirai que c’était l’un des meilleurs. Je suis heureux de gagner ce prix. »