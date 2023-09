Lonase: Le nouveau DG Abdourahmane Baldé annonce un audit de la gestion de Lat Diop

Quelque temps après sa nomination à la tête de la Lonase, Abdourahmane Baldé annonce des réformes. Pour la bonne gestion de la Loterie nationale sénégalaise (LONASE), « la direction générale informe le personnel, l'ensemble des vendeurs et les partenaires du lancement d'un audit portant sur tous les processus de l'entreprise », a-t-on appris.



A cette occasion, « les contrats d'exploitation, les contrats de partenariats et autres conventions seront revus à l'effet d'édifier la direction générale sur les réajustements à apporter. »



Dans la note, la direction renseigne que « cet audit va démarrer ce 05 octobre 2023. Et il vise à lever les équivoques entre la masse collectée et le chiffre d'affaires ».



À la suite de ce contrôle, les conclusions seront transmises à l'autorité et feront l'objet de partage avec le personnel et les autres parties prenantes », lit-on dans le communiqué.



































































































seneweb