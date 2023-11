Louga : le film de l’arrestation mouvementée d’un dealer de drogue armé de couteau

G. Sow, trafiquant notoire de chanvre indien, a été déféré au parquet de Louga, jeudi 2 novembre. Il avait la jambe droite sous plâtre. Le prévenu a reçu une balle lors de son arrestation. Elle a été ensuite directement acheminée à l'hôpital Ahmadou Sakhir Mbaye.



D'après Le Soleil, qui donne l’information, la Brigade régionale de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Ocrtis) de Louga, exploitant un renseignement sur un intense trafic de chanvre indien, a mis en place un dispositif de filature pour appréhender G. Sow. C'est au bout d'un mois de traque que les enquêteurs ont déclenché l'assaut visant le trafiquant âgé de 32 ans et qui était à ce moment-là en possession de 5 kg de la marchandise prohibée.



Le journal signale que l’intervention n'a pas été de tout repos. C’était lundi 29 octobre dernier, vers 5 heures du matin. À la vue des policiers, G. Sow a brandi son couteau pour s'opposer à son arrestation. Il a failli atteindre un des éléments de l'Ocrtis qui avait trébuché en tentant de l'immobiliser. Un des collègues de ce dernier dut dégainer son arme pour neutraliser le dealer.



Poursuivi pour trafic de chanvre indien, rébellion et tentative de meurtre, G. Sow a fait l’objet d'un retour de parquet. Ce récidiviste risque gros. Il a déjà été arrêté pour offre et cession de chanvre indien.





























































seneweb