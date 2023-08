Lutte contre les inondations : L'ONAS remet à ses services, 20 pick-up et 20 motos...

L'Office national de l’Assainissement du Sénégal (ONAS) a remis à ses services, 20 pick-up et 20 motos pour accélérer leur capacité dans la lutte contre l'inondation. Cette dotation a pour but d'octroyer des moyens rapides et efficaces, afin de contrer les inondations à quelques mairies, dont Touba, Pire et Richard-Toll. D’après Mamadou Mamour Diallo, Directeur de l’ONAS, certaines associations qui luttent dans le domaine de l'assainissement recevront aussi, leurs parts de matériels, constitués de bottes, de masques, de moto-pompes, de pelles, de brouettes et de savons liquides.