MACKY AU KHALIFE : « D’ici à ce que je passe le témoin, je protégerais ce pays du chaos… Mon intention a toujours été de vous accompagner dans vos projets »

C’est accompagné d’une délégation gouvernementale forte et de la première dame que le Chef de l’État a débarqué à Touba chez le Khalife pour son dernier Ziar pré-magal en tant que président de la République. Le Président Macky Sall mettra à son profit cette rencontre avec le patriarche pour rappeler astucieusement sa décision de céder le fauteuil présidentiel dès la fin de son mandat. Toutefois , il précisera que ce départ imminent ne l’empêchera pas de poursuivre son devoir d'exercer ses tâches de garant de la paix jusqu’au moment de la passation de ses pouvoirs à son futur successeur. Et ce sera non sans saluer la présence du Khalife toutes les fois que des remous sont enregistrés au Sénégal.



« Qui voit ce qui se passe dans ce monde n’a pas le droit de ne pas intervenir . Vous et les chefs religieux vous réagissez toujours pour apaiser. Toutefois, d’ici à ce que je passe le témoin, je protègerais ce pays contre tout chaos. Dans tous les pays où des ressources énergétiques comme le pétrole ont été découvertes , il y a eu des problèmes . Par conséquent, nous avons besoin de vos prières. Que Dieu permette à ce pays de conserver cette paix . Que ceux qui viendront après moi ne trahissent jamais ce pays !».



Macky Sall , sans véritablement faire son bilan à Touba comme annoncé , confiera n'avoir jamais manqué de soutenir les projets du patriarche. « Mon intention a toujours été de vous accompagner dans tous les projets que vous avez initiés jusqu'au dernier qui est l'Université. J'ai toujours demandé à mon gouvernement de ne ménager aucun effort pour le succès de vos projets » .































































































































dakaractu