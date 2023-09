MAGAL DE TOUBA : 201 871 véhicules enregistrés à l’entrée

Durant le Magal, il a été enregistré 201 871 voitures entrant dans la ville religieuse. Du vendredi 1er au lundi 4 septembre, des enquêteurs expérimentés ont été postés aux différentes entrées du sanctuaire islamique de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké (Ngabou, entrée Mbacké, entrée Darou Mousty, entrée Dahra et sortie péage) par des équipes qui se sont relayées 24/24 heures.



C’est à la demande du comité d'organisation du grand Magal que Moubarack Lo, ingénieur statisticien-économiste, a dirigé une enquête sur le comptage des véhicules entrant à Touba durant l’événement religieux.





Selon le président de la commission culture et communication du comité d'organisation du grand Magal, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, « le nombre de véhicules venus à Touba dans la période du Magal est estimé à 201 871 (y compris les rotations) ».



Selon lui, « le nombre de participants à l'édition 2023 est estimé à 5 875 536 personnes, dont 4 605 946 voyageurs et 1 269 590 personnes vivant à Touba et dans les autres villes et villages du département de Mbacké ».