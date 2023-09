Plus de peur que de mal ! Le marché de Mbacké a failli être la proie d’un grave incendie. N’eût-été la rapidité d’exécution des commerçants qui ont accouru dès l’annonce de la nouvelle et circonscrit le feu, les flammes allaient se généraliser. Les sapeurs pompiers aideront aussi à limiter les dégâts . On parle de 09 cantines.





























































dakaractu