Macky Sall a inauguré l’aéroport de Kédougou

Le président de la République Macky Sall a inauguré, mercredi, l’aéroport de Kédougou (sud-est), lequel a subi des travaux de réhabilitation.



La cérémonie s’est tenue en présence du gouverneur de région, Mariama Traoré, du maire de la commune, Ousmane Sylla, du président du conseil départemental, Mamadou Saliou Sow, et du directeur de l’aéroport international Blaise Diagne (AIBD), Abdoulaye Dièye.



‘’L’aéroport a été réhabilité en attendant le programme de reconstruction des aéroports régionaux durant lequel il sera totalement reconstruit comme celui de Saint-Louis et Ourossogui’’, a déclaré Seydou Bâ, directeur exécutif des aéroports régionaux.



Il assure que l’aéroport de Kédougou a été désormais complètement sécurisé avec un mur de plus de 5000 mètres. ‘’La piste était dégradée. Elle était de 1800 mètres, aujourd’hui, elle est de 2000 m. C’est une piste qui peut accueillir certains types d’avion’’ , a-t-il souligné.