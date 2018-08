Macky Sall attendu en Chine... Harouna Dia en "guest"...Ce que l'on sait déjà de ce séjour à Pékin...

C'est une information systématiquement "verrouillée" au sommet de l'Etat, mais c'était sans compter avec les radars fureteurs de dakarposte.



En effet, nous tenons de bonnes sources que le chef de l'Etat se rendra en début du mois de Septembre prochain en Chine précisément à Pékin. Quid des raisons de ce séjour dans le centre politique et culturel de la Chine, c'est à dire Pékin?

Macky participera au 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine (FCSA) qui se tiendra les 3 et 4 septembre prochains à Pékin sur le thème "La Chine et l’Afrique : communauté de destin et partenariat mutuellement profitable".



Il revient à dakarposte que le richissime industriel Harouna Moussa Dia a été invité par le Pr Sall à ce voyage sur Pékin. D'ailleurs, ce non moins responsable de l'APR, surnommé "Médiateur de l'ombre de la République" a, nous souffle t'on, discrètement quitté le "pays des hommes intègres" (Burkina) où il est établi pour rallier Dakar.





S'agissant de ce sommet, dakarposte a pu glaner que la grande messe comprendra 27 side events dont la 6e Conférence sino-africaine des chefs d’entreprise. Nous avons appris que le point de départ se fera sous forme d’un panel de haut niveau entre les dirigeants chinois et africains et les représentants des milieux d’affaires et des bailleurs de fonds.



Ce sera l’événement le plus important en Chine au vu de la qualité des participants, a fait savoir la diplomatie chinoise.



En plus des 54 délégations gouvernementales africaines représentées au plus haut échelon (chef d’Etat, chef de gouvernement), le sommet verra aussi la participation du Secrétaire Général de l’ONU, Antonio Guterres, l’Union africaine et 26 organisations africaines et internationales.



Dans le menu, l’initiative chinoise baptisée "la nouvelle route de la soie", figure au premier plan. Une coordination devra donc être établie lors de ce Forum entre cette initiative chinoise, l’Agenda 2030 du développement durable de l’ONU et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.



Le sommet débouchera sur un Plan d’actions conjoint entre la Chine et l’Afrique 2019-2021 du Forum sur la coopération Chine-Afrique.