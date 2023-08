Macron annonce la mort d’un soldat français en Irak, le deuxième en deux jour

Un soldat français est mort ce dimanche en Irak, a annoncé l'Élysée dans un communiqué ce lundi. Il s'agit de l'adjudant Nicolas Latourte, du 6e régiment du génie présent dans ce pays, mort "lors d’un exercice opérationnel".



"Il participait à une mission de formation de l'armée irakienne. Pour, inlassablement, lutter contre le terrorisme", explique de son côté le ministre des Armées Sébastien Lecornu sur X, anciennement Twitter.



Formation des forces irakiennes

"En soirée, l’adjudant Latourte a été mortellement blessé en marge d’un exercice d’entraînement au combat en zone urbaine", précise le ministère des Armées. Pris en charge et transféré par hélicoptère, son décès a été constaté à l'hôpital militaire d'Erbil.



Le militaire était déployé en opération extérieure depuis le 21 mai 2023 au sein de l’opération Chammal, créée en 2014 pour aider les forces locales dans leur lutte contre le groupe terroriste État islamique.



Le second en quelques jours

"Le chef de l’État réaffirme son soutien au peuple et aux autorités irakiennes et la détermination de la France à continuer d’œuvrer à leurs côtés pour l’instruction de leurs forces de sécurité qui luttent contre le terrorisme", détaille l'Élysée.



La mort de ce soldat intervient quelques jours seulement après celle d'un autre militaire français engagé en Irak, le sergent Baptiste Gauchot du 19e régiment de génie, décédé ce vendredi lors d'un accident de la route sur le terrain.



"La Nation s'associe à la peine immense de leurs familles et frères d'armes des 19e et 6e régiments du génie", conclut Emmanuel Macron.