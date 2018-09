Madagascar-Sénégal : Omar Daf écarté

Omar Daf n'est pas du rassemblement des Lions à Paris. Il ne fera pas partie, non plus, du voyage pour Madagascar-Sénégal du 9 septembre, comptant pour les qualifications de la Can-2019. Record, qui donne l'information, renseigne que la Fédération sénégalaise de football aurait recalé le deuxième adjoint d'Aliou Cissé.

La raison ? L'instance fédérale aurait demandé à Daf de choisir entre la Tanière et Sochaux, où il est le coach de la réserve. La Fédé, qui ne veut plus que Daf continue à officier en tant que pigiste, voudrait tailler un statut clair à tous les éléments qui entoure l'équipe.

Dans cet esprit, informe Record sans donner plus de détails, El Hadad, qui faisait office d'intendant, a été écarté.