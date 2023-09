Magal 2023 : 271 interpellations, 134 déferrements au parquet pour diverses infractions (police)

Au total, deux cent soixante-onze (271) personnes ont été interpellées pour diverses infractions durant la 129e édition du grand Magal de Touba (centre) célébrée lundi dernier, a t-on appris du bureau des Relations publiques de la Police nationale.



»Au terme de la mission, 271 personnes ont été interpellées pour diverses infractions (…) et 134 personnes ont été présentées au parquet », lit-on dans un communiqué transmis à l’APS.



Concernant la lutte contre la drogue, »3,505 kilogrammes de chanvre indien ont été saisis’’, tandis que ‘’sur le plan de la sécurité routière, 796 pièces ont été saisies, 52 véhicules mis en fourrière et 3 motos immobilisées’’, ajoute la même source.



Elle signale par ailleurs que ‘’43 accidents de la circulation ont été constatés par la police nationale durant la période du Magal dont 21 corporels, 20 dégâts matériels et 2 mortels’’.



Pour la prise en charge des besoins sécuritaires de ce grand événement religieux, la Police nationale a annoncé avoir déployé dans les localités de Touba, Mbacké, Diourbel et Bambey »4106 fonctionnaires de police composés d’éléments en civil et d’éléments en tenue avec une montée en puissance de 352 éléments comparée à l’édition précédente et des moyens logistiques conséquents ».









































































aps