Magal 2023 - Habib Sy : « C’est grâce à Serigne Mountakha que Sonko a arrêté sa grève de la faim »

La délégation de Yewwi est revenue à Touba pour rencontrer une nouvelle fois le Khalife Général des Mouride et surtout le remercier pour tout ce qu’il a dit et fait aux fins de convaincre Ousmane Sonko qu’il était temps pour lui de mettre un terme à sa diète. Habib Sy de saluer, par ailleurs, l’attitude de Cheikh Bass Abdou Khadre qui, dit-il, y a aussi joué un rôle majeur. Dans sa réponse, le chef religieux rappellera que la Mouridyah n’est pas un parti et le Khalife pas un leader politique obligé de s’expliquer ou de médiatiser tout ce qu’il fait...















































































































