Magal de Touba : 6 500 FDS seront déployées

La police et la gendarmerie vont déployer 6 500 éléments à Touba, pour assurer la sécurité des personnes et des biens lors de la 129e édition du Grand Magal.



" On a pris toutes les dispositions pour un bon déroulement du Magal. Cette année, 2 500 gendarmes seront déployés à Touba cette année. Les effectifs seront sur place, cinq jours avant ", a déclaré le Lieutenant-Colonel Alioune Diop à l’Aps. Il est le commandant de la Légion de gendarmerie de Thiès, qui couvre également la région de Diourbel.



Il s’exprimait mardi, au cours de la réunion nationale consacrée aux préparatifs du Grand Magal de Touba, en présence du ministre de l’Intérieur Antoine Félix Abdoulaye Diome et du porte-parole du Khalife général des Mourides, Serigne Bassirou Abdoul Khadre Mbacké. L’évènement est prévu le 4 septembre, précise "leSoleil.sn".