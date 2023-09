Magal de Touba2023 : le policier envoyé en conseil de discipline, le riche commerçant et les autres aussi arrêtés

Sur instruction de sa hiérarchie, le policier qui escortait un riche commerçant lors du Grand Magal de Touba en roulant en sens inverse, a été arrêté et conduit à Dakar. Cependant, il a été relevé de ses fonctions à la compagnie de circulation de Dakar et il sera traduit en conseil de discipline pour répondre de ses actes.

Par ailleurs, le commerçant et toutes les personnes qui ont bénéficié de ses avantages ont été arrêtés. Ils seront auditionnés à la Brigade prévôtale de la police.

Les informations rapportées par le journal l'Observateur indique que le motard était détaché en service à la compagnie de circulation de Dakar. D'ailleurs, selon la même source, il faisait partie du dispositif mobilisé pour le Magal de Touba.





























































































dakaractu