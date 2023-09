Mahrez prévient Edu Mendy : "Il me connaît, je le connais aussi, donc on verra"

« C’est une première pour moi de jouer au Sénégal. Je suis content de jouer ce match face à une très belle équipe du Sénégal dans ce beau pays.



La chaleur au Sénégal ? J’ai l’habitude maintenant en Arabie saoudite, ou il fait très chaud. On sera prêt pour demain. On est prêts à sortir le match qu’il faut pour gagner. Tout le monde est prêt.



Edward Mendy est un très bon gardien, qui a une très belle carrière et ça me fait plaisir de jouer avec lui en club. Concernant demain (mardi), c’est vrai qu’il me connaît, mais je le connais aussi, donc on verra qui sortira vainqueur."



Pour rappel, le coup d'envoi du match Sénégal-Algérie sera donné, ce mardi à 19h00 GMT, au stade Abdoulaye Wade à Diamniadio.