Makhtar Cissé réapparaît à Tivaouane pour le Maouloud

L'IGE Mouhamadou Makhtar Cissé a été capté par nos radars dans la ville sainte de Tivaouane. D'habitude très discret, il a été très actif durant le Mawlid 2023. En charge du projet de la grande mosquée de Tivaouane, Cissé est un homme passionné par ce projet et il semble déterminé à le mener à bien. Il travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et les fidèles de la confrérie tidiane. Il a également mis en place un système de gestion transparent et participatif pour garantir que le projet soit mené à bien de manière efficace et responsable.

Les travaux de construction de la grande Mosquée de Tivaouane sont en cours et devraient être achevés dans les mois qui viennent . Le projet est un symbole important pour la communauté musulmane du Sénégal et il contribuera à renforcer le rayonnement de la ville de Tivaouane.