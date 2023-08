Mamadou Lamine DIALLO : «Amadou BA est un danger pour le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest »

L’actuel Premier ministre « est le chef de la bourgeoisie foncière au Sénégal ». C’est l’avis du leader du mouvement Tekki qui estime qu’Amadou BA qui veut devenir le prochain candidat de Benno Bokk Yakaar et défenseur infatigable du président Macky SALL risque de mener le Sénégal à sa perte. A en croire Mamadou Lamine DIALLO qui s’exprime à travers sa Questekki, le foncier qui est à la base de nombreux problèmes au Sénégal risque d’exploser si jamais Amadou BA prend les rênes du pays en 2024.



« Macky Sall a toujours parlé de la bombe foncière dans notre pays. Les commissions Doudou NDOYE et Moustapha SOURANG ont déposé leur rapport, sans suite. (…) Quel est le montant du patrimoine bâti de l’Etat? Qu’est-ce que l’Etat gagne dans ces cessions? Amadou BA a toujours refusé de répondre à ces questions. Plus grave, c’est la privatisation du domaine public maritime par des dirigeants du régime. Le maire Barthelemy DIAS avait soulevé la question pour la partie concernant Mermoz Sacré Cœur. Pour le domaine privé de l’Etat, domaine des baux administratifs, c’est la fiesta et le lieu d’une accumulation rapide de capital. Surtout que la loi défendue par Amadou BA permet de transformer les baux en titres fonciers presque gratuitement. C’est un danger pour le Sénégal et l’Afrique de l’Ouest. Il est au centre de la question foncière, en tant que directeur en charge des domaines », explique le député et candidat à la prochaine présidentielle.



Concernant les alliés de BBY, Mamadou Lamine DIALLO souligne que Macky SALL « a réduit l’AFP de NIASSE à sa plus simple expression, casser le PS de Abdou DIOUF, ainsi que le parti de Robert SAGNA ».



































Walf