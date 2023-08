Maman Coundoul condamnée

Mame Fama Coundoul, la femme qui avait simulé une grossesse et un kidnapping, est fixée sur son sort. Elle a été condamnée à une peine de six mois dont un ferme. D’après L’Observateur, qui donne l’information, elle a été jugée en compagnie de Oumou Ndao, Mame Diarra Sène et Amadou Wellé pour associations de malfaiteurs, faux et usage de faux, menaces de mort, et voies de faits, à la barre du Tribunal des flagrants délits de Pikine - Guédiawaye hier vendredi, 25 août.



Portée disparue la semaine dernière, Mame Fama Coundoul alias Mame Penda ou «Maman Coundoul» a été finalement retrouvée chez une dame nommée O. Ndao à Castors. Cette dernière l’aurait recueillie au niveau de l’agence de la Senelec de Castors, dans la nuit du mardi à mercredi. La dame de 37 ans s’est confiée par la suite aux enquêteurs, déclarant avoir été kidnappée par quatre individus qui roulaient à bord d’un 4X4 de couleur noire. C’était à hauteur du rond-point de Gadaye, lundi vers 8 heures, alors qu’elle venait de quitter son domicile, à la Cité Asecna de Yeumbeul, pour sa promenade quotidienne.

Une histoire cousue de fil blanc puisqu’elle finira par avouer qu’elle n’était pas enceinte.



Elle a tenté de se dédouaner, expliquant à la barre : “habituée depuis le début de son mariage à des fausses couches, elle s’est dit aux anges et avoir hâte d’annoncer la bonne nouvelle à son mari établi en Espagne, après avoir effectué un test de grossesse.”

Elle a dû, se défend-elle, concocter un plan à l’arrivée de ses menstrues le mois suivant































seneweb