Mame Diarra Diop, créatrice de parfums – Le chic made in Sénégal

Dans un milieu très masculin, Mame Diarra Diop, eu égard à son amour amour pour l’olfaction, créatrice de parfums unisexe, entend s’imposer en tant que nez féminin, grâce à sa personnalité ambitieuse et ses créations avant-gardistes, hors des sentiers battus.

Intuitive et visionnaire, elle a fini de signer, sans tambour ni trompette, des créations qui naissent par évidence, comme un flash, elle a un don « machallah » (touchons du bois !).

Sûre d’elle, Mame Diarra-comme on l’appelle dans le cercle familial- impose ses idées sans aucune hésitation ; ses sillages sont inattendus.

Le 27 décembre prochain, elle va lancer son business, l’entreprise de sa passion dénommée MAISON DIARRA. Des parfums, rares, racés qui vont porter sa griffe, un label Senegalo-Senegalais qui pourrait rejoindre un de ces quatre les enseignes prestigieuses nichées entre Paris, New-York ou encore Vienne et/ou Zurich.

Elle a vu le jour et grandi à Thilmakha où elle a fait toutes ses études jusqu’au Bac. Par la suite, Diarra rejoint BEM Dakar pour des études supérieures, mais elle n’y restera pas longtemps. La

Philomathe (entendez une personne qui aime apprendre et qui a une soif insatiable de connaissances) fini par jeter son dévolu sur le pays de Marianne. Elle déposera alors ses baluchons en France. C’est là-bas, dans ce territoire d’Europe de l’Ouest jadis appelé la “Gaule”, qu’elle décrochera un Bachelor en Marketing-Developpement et un Master en Business Développement et Ingénierie d’affaires.

Passionnée de parfums depuis son très jeune âge, elle est rentrée au Sénégal pour mettre en œuvre son ambition : créer une entreprise qui s’active dans le parfum chic comme Guerlain en France ou d’autres créateurs connus du monde entier.

Toute petite déjà, Sokhna Diarra, aimait les fragrances. Elle aimait l’odeur du Thiouraye de sa mère. Depuis des années, elle savait ce qu’elle voulait: créer des senteurs unisexes qui rappellent aux gens des souvenirs qu’ils n’ont pas vécus, qui colorent leur quotidien.

Elle n’est pas sans savoir que la spécialité de parfumeur n’en demeure pas moins un métier créatif. Il faut avoir un imaginaire sans limite et arriver à l’exprimer. Elle est esthète olfactive.

De son côté, l’élément déclencheur a été quand elle a réalisé à quel point les odeurs font du bien. Depuis sa tendre enfance, elle a eu l’impression que les bonnes odeurs nourrissaient son âme.

Bref, ce sont sans doute cette passion et sa formation au marketing qui l’ont conduit à l’entrepreneuriat. Car, elle s’appelle Mame Diarra comme la vénérée mère de Serigne Touba qu’elle admire pour son courage, sa dignité, son sens du devoir et son empathie pour son peuple.

Elle se lance pour l’heure avec deux fragrances – Harmonie d’agrumes et Bissap Gourmand, une fragrance qu’elle qualifie de ”poivrée”.

Ce n’est qu’un début car Mame Diarra vise plus loin. Avoir des entreprises et des boutiques de luxe de son label dans beaucoup de pays. Une ambition à hauteur de… femme dans un milieu où les hommes tiennent le haut du pavé. Mais, elle ne craint pas le challenge. C’est une femme décidée et prête à affronter tous les écueils.

Rendez-vous ce 27 décembre à Noom Hôtel ex Radisson pour vous en apercevoir. À n’en point douter, elle va marquer l’histoire par ses créations olfactives qui vont révolutionner cette industrie.



Mamadou L. Ndiaye