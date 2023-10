Mame Diarra Diouf de l'APR sonne la mobilisation aux Parcelles Assainies

De Paris où elle se trouve en ce moment Mame Diarra Diouf, directrice des loisirs au Ministère du Tourisme et des Loisirs, bat le rappel de ses troupes, pour le parrainage. En effet, la jeune responsable politique de l’APR mobilise son mouvement dénommé Force de la Conviction et promet 50 000 parrains au candidat Amadou Ba. Populaire dans la localité grâce à son engagement dans l’autonomisation des femmes et l’accompagnement des jeunes entrepreneurs durant ses 10 ans passés à l’ANPEj, elle ambitionne de faire gagner l’APR aux parcelles assainies. « Nous devons réaffirmer notre ancrage dans l’APR et notre engagement ferme à faire gagner notre candidat le 25 février 2024. Le temps est à l’unité et non aux querelles intestines. » a-t elle déclaré sur sa page facebook que nous avons parcourue.