Mame Mbaye Niang tente de se disculper et accuse Amadou Ba Les jeunes des Parcelles lui apportent la réplique

La «Convention des jeunes d’Amadou Ba pour la réélection du Président Macky Sall dès le premier tour» a eu une réaction très prompte à la suite des déclarations de Mame Mbaye Niang qui, sur les accusations portées contre sa gestion du Prodac a mis en cause le ministre de l’Economie et des finances, qu’il accuse quelque part de vouloir lui chercher des noises.



En réunion dans la soirée de ce dimanche, ces jeunes apéristes des Parcelles assainies ont n’y sont pas allés avec le dos de la cuillère pour fustiger Mame Mbaye Niang qu’ils traitent de «ministre inculte» et de «fossoyeur» des deniers publics. Voici un extrait du communiqué que leur porte-parole du jour, Ibrahima Mbaye a fait parvenir à la rédaction de dakarposte après leur réunion :

«Les déclarations et accusations extrêmement ‎grave que le Ministre inculte Mame Mbaye Niang vient de faire démontrent sa culpabilité. Mbaye Prodac, au lieu de rembourser l’argent qui a été dilapidé se livre à des attaques malhonnêtes et malsaines contre le Ministre Amadou Ba qui est reconnu comme par tous comme étant un homme rigoureux, compétent, discipliné, très loyal à l’égard de Son Excellence M. le Président Macky Sall. Mame Mbaye Niang se trompe de cible».



Ces jeunes de l’Apr n’ont pu tolérer les attaques de Mame Mbaye Niang contre leur mentor qui est l’un des responsables les plus en vue de l’Apr dans le département de Dakar. C’est d’ailleurs en partie grâce à lui que le Président Sall a connu des succès importants dans la capitale lors des dernières consultations électorales.



Aussi invitent-ils le ministre Mame Mbaye Niang à s’expliquer devant la Justice car, à leurs yeux ce dernier «doit savoir qu’il ne pourra pas s’échapper et qu’il rendra compte», rappelant au passage que le Forum Civil, en la personne de Birahim Seck a «démontré que le ministre Mame Mbaye Niang est un fossoyeur et un danger pour l’argent du contribuable».



Ces jeunes des Parcelles s’offusquent contre Mame Mbaye Niang car ils estiment que le ministre de l’Economie, au vu de son cursus et de sa détermination à faire triompher le Président Macky Sall «n’est pas son égal».