Manifestation à la place de la nation : le préfet interdit à nouveau, le rassemblement du F24

Encore une mauvaise nouvelle pour le mouvement des forces vives de la nation F24 qui entendait investir le terrain, ce vendredi 8 septembre 2023, en organisant un vaste rassemblement à la place de la nation. Pour cause, le préfet de Dakar, y a encore opposé son véto. Mor Talla Tine a fondé cette décision à des motifs de risques de troubles à l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et biens.



Dans un arrêté portant interdiction de rassemblement, le préfet de Dakar, informe que « est interdit le rassemblement porjeté le vendredi 8 septembre 2023, de 15 heures à 19 heures, à la place de la nation, par messieurs Samba Loum, Latyr Ndoye et Papa Diallo Sylla, au nom d’une structure dénommée « Y en a marre »



Pour motiver sa décision, Mor Talla Tine évoque des motifs de risques de troubles à l’ordre public et entrave à la libre circulation des personnes et des biens.



A cet effet, souligne-t-on, le commissaire central de Dakar est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié aux déclarants et communiqué partout où besoin sera.

































































Sud Quotidien