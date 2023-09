Manifestation du 5 septembre à Conakry : 4 morts par balle ! (Forces Vives de Guinée)

Comme annoncé précédemment, en marge de la « marche pacifique et citoyenne » des Forces vives de Guinée hier, mardi 5 septembre 2023, des échauffourées ont été enregistrées dans certains quartiers situés le long de la route Le Prince, dans la haute banlieue de Conakry. Ces échauffourées entre les forces de l’ordre et des groupes de jeunes manifestants ont fait plusieurs morts.Les forces vives Guinée viennent d’établir un bilan de « 4 morts par balle ». Les victimes sont : Souleymane DIALLO, Mamadou Pathé BALDE, Mouctar Keita et Mamadou Tanou Diallo.Guinée Matin