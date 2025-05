Marché Umoa-Titres : Le Sénégal lève 40 milliards de FCFA

UMOA-Titres (UT), en collaboration avec la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), a organisé le vendredi 16 mai 2025, à la demande de la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor du Sénégal, l’émission simultanée de Bons et d’Obligations Assimilables du Trésor respectivement à 364 jours. C’est-à-dire sur des durées de 3 et cinq 5 ans pour un montant de 40 milliards de FCFA.



« Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’exécution du programme d’émissions de titres publics du Sénégal en conformité avec la stratégie à moyen et long terme de gestion de la dette », explique l’agence dans sa note de pré-émission.



Selon la même source, le taux d’intérêt fixe annoncé pour ces emprunts est de 6,30% sur 3 ans et de 6,45% sur 5 ans. Le remboursement de ces obligations se fera le premier jour ouvrable suivant la date d’échéance.



653 milliards de fCfa empruntés depuis début 2025



Pour rappel, selon le cumul des émissions du début de l’année 2025 au 15 mai 2025 effectué par Umoa-Titres, le montant emprunté par le Sénégal sur le marché financier régional est de 653 milliards de fCfa. Il s’agit de 9 Bons du Trésor qui sont des titres de créances à court terme émis par l’Etat par voie d’adjudication, pour un volume de 285,85 milliards de fCfa et de 15 Obligations du Trésor, des titres de créances à moyen et long terme, émis par l’Etat par voie d’adjudication, estimées à 367,24 milliards de fCfa.



Le montant global du capital remboursé par l’Etat pendant la période sous revue est de 360 milliards de fCfa. Il s’agit de 232,23 milliards de fCfa de Bons du Trésor et de 127,31 milliards de fCfa d’Obligations du Trésor.



L’Agence renseigne également qu’à la date du 18 avril 2025, le Sénégal a effectué son 12e prêts sur la maturité 364 jours, son 11e prêts sur la maturité 3 ans et son 8e sur la maturité 5 ans. Et par rapport au service de la dette du Sénégal sur le marché financier régional, il est prévu en mai 2025, 2,15 milliards de F CFA selon l’agence.



















































Le Soleil