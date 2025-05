Elle accouche au poste de santé et abandonne son bébé

Un fait bouleversant s’est produit dans la nuit du jeudi au vendredi au poste de santé de Sikilo Ouest. Une femme, âgée d’une trentaine d’années, a accouché d’une petite fille aux environs de 1h20 du matin, avant de quitter discrètement l’établissement sanitaire, abandonnant son nouveau-né.



C’est Madame Marie Noëlle Ndecky, infirmière chef de poste, qui a rapporté l’incident au correspondant local de PressAfrik. « La femme a accouché vers 1h20mn. Après, j’ai eu un deuxième accouchement à 3h du matin. Donc, à 6h, il fallait que j’aille me reposer. Et c’est à 7h que la matrone m’a appelée pour m’informer que la dame était partie en laissant son enfant », a-t-elle expliqué, encore émue.



Malgré l’abandon, le nourrisson, de sexe féminin, est sain et sauf. « L’enfant se porte très bien. Nous prenons soin du bébé. Nous lui avons donné le linge nécessaire et l’alimentation », a précisé Madame Ndecky, assurant que le personnel de santé reste mobilisé pour le bien-être du nouveau-né.



Alertés, les services de l’Action éducative en milieu ouvert (AEMO) ainsi que la gendarmerie ont été immédiatement informés. Une enquête est en cours pour retrouver la mère et comprendre les circonstances de cet abandon.





































rewmi