Marichou sur l'affaire Dieyna et Bril : "J’ai été profondément choquée d’apprendre que ..."

“Mes fans adorés, j’écris ces lignes c’est parce que j’ai été profondément choquée d’apprendre que mon nom a été cité dans une sordide affaire qui ne me concerne en rien, non plus que beaucoup d’autres. Je suis en confinement depuis trois semaines, à cause du coronavirus et je n’ai jamais entretenu quoi que ce soit d’intime avec le concerné. Nous sommes des Sénégalais, nous avons nos réalités, nous avons nos traditions et j’essaie au mieux de m’y conformer et de préserver l’image de la femme sénégalaise.

Si je connais les personnes qui y ont été citées, le seul lien direct que j’ai pu avoir avec eux, c’est que Bril était mon collaborateur et confident. Je déplore que mon nom ait été mêlé à cette sordide histoire dont je ne connais ni les tenants ni les aboutissants et qui concerne deux pionniers de la musique sénégalaise que sont Bril et Dieyna. Je n’en suis mêlé ni directement, ni indirectement, ni de près, ni de loin. Ma mère Ndiaya m’a toujours appris à être franche, chaste, vertueuse, à respecter les autres et à ne pas nuire à une tierce personne. J’entretenais certes des relations chaleureuses et amicales aussi bien avec Drill qu’avec Dieyna, mais tout au long de nos relations, jamais je ne me suis livrée à des actes de bassesse.

Vous êtes mes fans, je vous aime et je veille chaque instant à ce que vous n’entendiez que du bien sur ma personne. Je ne suis pas une inconnue pour vous, car depuis plusieurs années, vous me voyez participer à des séries télévisées. Jamais je ne commettrai un acte qui pourrait vous décevoir. Je vous jure que je ne vous décevrai pas !

J’espère tout simplement que le concerné tirera des leçons sur cette affaire sordide qui montre à merveille combien on ne se méfie jamais assez de son entourage et en particulier de ses proches collaborateurs.

Conclusion : je formulerai, pour terminer, une courte prière qui, j’espère, sera acceptée par le Tout-Puissant : ”ô Seigneur ! Préserve-nous du mal de tous les adversaires qui nous veulent du mal !