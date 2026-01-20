Maroc- Le restaurant d'une Sénégalaise saccagé

Le restaurant Mama Afrika à Marrakech, tenu par une Sénégalaise, a été saccagé par des supporters marocains mécontents après la finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

Cet acte de vandalisme, survenu le 19 janvier 2026, a suscité l'indignation et des appels à la protection des ressortissants étrangers au Maroc.

Un acte fermement condamné par certains pour préserver les relations d'amitié entre les pays.



