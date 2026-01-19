CAN 2025 remportée par le Sénégal : Dakar attend son héros Sadio Mané

Rédigé par Dakarposte le Lundi 19 Janvier 2026 à 13:30 modifié le Lundi 19 Janvier 2026 - 18:40

Après une nuit de liesse, les Sénégalais étaient dans l'attente du retour au pays prévu lundi 19 janvier des Lions de la Teranga, sacrés champions d'Afrique des nations grâce à leur victoire sur le Maroc dimanche à Rabat.







