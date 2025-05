Mbacké- Un individu, qui se faisait passer pour le fameux "Kocc, fait chanter une femme

Le Commissariat urbain de Mbacké a procédé à l’interpellation d’un (01) individu pour collecte illicite de données à caractère personnel, menace de diffusion, chantage et extorsion de fonds. Son interpellation est consécutive à une plainte reçue par le service et formulée par la victime.



De l’économie des faits, elle a été contactée via WhatsApp par un individu qui se faisait passer pour « Kocc ». Prise de panique, elle a dû céder sous la pression du maitre chanteur. A cet effet, la victime a effectué près de dix-neuf (19) transferts, jusqu'à concurrence de la somme de 412.000 frs, via une application de transfert mobile d’argent.



Lors de l’interpellation du mis en cause, il a été découvert dans sa chambre une clé USB contenant des vidéos obscènes de la victime et celles d'autres dames non encore identifiées. La puce téléphone avec laquelle elle contactait sa victime a aussi été découverte.



Ce dernier a été placé en garde à vue et l’enquête suit son cours.