Reddition des comptes au SÉNÉGAL- Abdoulaye Thiam , proche de l’ancien président de la République, auditionné

Les auditions dans le cadre de la reddition des comptes se poursuivent sans tambour ni trompette au niveau du pool judiciaire financier, à la DIC entre autres unités de la police et de la maréchaussée.

.

Dakarposte a appris de ses radars fureteurs que le sieur Abdoulaye Thiam a été auditionné dans le cadre de cette traque contre la délinquance économique et financière sous le magistère de Macky Sall.



Des informations en notre possession, il s’avère que la commission d’instruction du PJF entend tirer au clair plusieurs marchés attribués au sieur Thiam (proche du couple présidentiel établi au Maroc, notamment de Malick Seck, frangin de Marième Faye Sall) dont les fameuses tractations et transactions concernant la construction de quarante cinq espaces numériques ouverts dans les différents départements du Sénégal d'un cout global de tenez-vous bien... 60.000.000.000 f cfa.

Ci-dessous une copie de la réponse à cette époque du ministre des finances (Abdoulaye Daouda Diallo) relativement à une demande d’exonérations à l’actif du sieur Thiam aux manettes d’une boite dénommée Immoland etc…



Nous reviendrons amplement sur ce qu’il est convenu d’appeler le cas Abdoulaye Thiam , également cité, sous Macky Sall, au cœur d'un gré à gré de 41 milliards de Fcfa !