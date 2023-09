Mbour : le poulailler était une cache de drogue

Sept personnes ont été arrêtées entre Mbour et Thiès pour trafic de drogue. Deux des mis en cause, le propriétaire de la marchandise et un livreur, sont des repris de justice. D’après Libération, qui donne l’information, ces derniers sont tombés lors d’une opération de la Brigade de recherches de Saly menée au quartier Médina Salam de Mbour. Au cours de celle-ci, les gendarmes ont saisi 80 kg de chanvre indien. La drogue, précise le journal, était dissimulée dans un poulailler.