Mbour : une gérante de multiservices étranglée à mort, le film d'un crime passionnel

M. Seck, plombier demeurant au quartier Gouye mouride de Mbour, est poursuivi pour le meurtre de sa petite amie Ndéye Sophie Thior, 29 ans, domiciliée au quartier Espagne. D'après L'Observateur, qui donne l'information, il aurait étranglé la gérante de multiservices avant de jeter son corps dans les buissons.



Mercredi dernier, aux environs de minuit, relate le journal, la victime, qui avait fini, après avoir fermé boutique, de rejoindre sa chambre louée près de son domicile familial, a reçu un appel téléphonique de son amant. Ce dernier désirait la rencontrer, rapporte L'Obs.



C'est ainsi que Ndéye Sophie Thior est ressortie pour le retrouver devant le portail de son domicile. Où le présumé meurtrier lui aurait proposé d'entretenir un rapport sexuel. Ce que sa petite amie aurait refusé. Il s'en est suivi une vive altercation entre les deux. Furieux, l'homme lui aurait asséné de violents coups avant de l'étranger mortellement.



Après avoir récupéré le téléphone portable de sa victime, il a transporté le corps pour le jeter dans les buissons, derrière l'école du quartier Espagne. Le corps sans vie de Ndèye Sophie Thior, que sa famille a cherché toute la nuit en vain, sera découvert le lendemain par des passants.



Déployés sur les lieux pour les constats d'usage, les policiers et les sapeurs pompiers remarquent de "graves blessures" sur le corps de la défunte. L'enquête ouverte mène aussitôt vers l'amant, qui nie toute implication dans cette affaire, alléguant même ne pas connaître la défunte.



Il sera perdu par la découverte du téléphone portable et des habits ensanglantés de la victime dans sa chambre. Seck change de version et soutient qu'il n'a pas parlé à la victime depuis le 22 septembre dernier. Une version démentie par l'exploitation du téléphone qui a dévoilé qu'il a échangé entre 18 heures et 00h30 avec sa petite amie le jour de sa mort.



Placé en garde à vue au commissariat urbain de Diamaguene, Seck sera déféré au parquet de Mbour lundi.

















































































seneweb