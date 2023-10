Me Ciré Cledor revient sur l’arrestation de Amadou Ba

« L’arrestation de Amadou depuis le Samedi 28 octobre nuitamment sans qu’il lui soit notifié les motifs de son interpellation avait un double objectif :





– l’empêcher d’être se rendre à Abuja pour déposer à la Cour le dossier opposant Ousmane Sonko et le Pastef à l’Etat du Sénégal et dont l’audience était programmée pour le 31 Octobre à 10heures. La personne qui avait pris la suite employé de mon cabinet a été empêchée de prendre l’avion pour Abuja et les dossiers qui étaient déjà embarqués dans l’appareil,debarqué. Mais au grand dame de l’Etat, les services de renseignement de l’Etat ont été driblés et le dossier a été reçu et enregistré au greffe de la Cour de la CEDEAO qui a accusé réception au cabinet.































































































dakarmatin