Me Ciré Ly: "Ousmane Sonko, qui souffre d'insuffisance rénale, n'a pas arrêté la grève de la faim... "

Rédigé par Dakarposte le Mardi 8 Août 2023 à 16:46 Rédigé par Dakarposte le Mardi 8 Août 2023 à 16:46

C'est la der des ders que vous file dakarposte! Comme nous l'écrivions, l'opposant Ousmane Sonko, écroué pour des faits connus, a été bel et bien évacué à l'hôpital Principal de Dakar. Mieux, le chef de file de l'ex parti Pastef est interné au "Pavillon Téranga"du même centre de santé sous la coupe de la grande muette (l'armée nationale).

Il nous revient d'ailleurs de l'un de ses avocats (Me Ciré Clédor Ly) que Sonko souffre d'insuffisance rénale. En effet, la "robe noire" nous a fait parvenir une note assez révélatrice. Il saisit l'opportunité pour démentir le bruit qui court comme quoi Sonko aurait mis le holà sur son refus de s'alimenter pour reprendre le jargon des matons. Non sans donner des nouvelles de Pape Alé Niang. Qui vient de bénéficier d'une mise en liberté provisoire.



Mon client ousmane Sonko n’a pas arrêté la grève de la faim.

L’information contraire est mensongère.il est plus que déterminé à poursuivre cette épreuve malgré la détérioration continue de son état de santé.



La déshydratation à provoqué un début d’insuffisance rénale et d’hypoglycémie due par sa Diéte prolongée.



Il persiste cependant à demander que tous les détenus sympathisants ou patriotes qui sont en grève de la faim arrêtent.



Enfin,pape ALé Niang remercie tous ceux qui se sont inquiétés et mobilisés pour sa libération qu’il a obtenu ce matin.



Son état de santé qui était en phase d’atteindre un point irréversible dans la dégradation de son organisme, l’oblige à rester à l’hôpital pour se soigner.









Maitre Cire Clédor ly Avocat.