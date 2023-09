Me Elhadji Diouf: « j'ai dit à Serigne Mountakha que … »

iGFM - (Touba) Le leader du Parti des Travailleurs et du Peuple (PTP) est certain de sa victoire à la prochaine élection présidentielle. Il l'a affirmé ce samedi à Touba où il a été reçu par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké puis par son porte parole Serigne Basse Abdou Khadr. Le candidat à la présidentielle dit avoir partagé avec le Khalife, ses ambitions et son programme pour le Sénégal.« j’ai dit à Serigne Mountakha que je suis le meilleur choix pour diriger le Sénégal », dit-il