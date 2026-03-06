Me Moussa Diop convoqué lundi par la SU

Dakarposte, qui a activé ses radars un peu partout, tient de sources concordantes que Me Moussa Diop est tenu de déférer lundi prochain à une convocation des enquêteurs de la Sureté Urbaine de Dakar.



En effet, il a été convoqué par les limiers de la SU, pour lundi à 10h



L'avocat au Barreau de Paris par ailleurs acteur politique , actuellement au cœur de l'actualité judiciaire, doit justifier ses graves propos tenus sur le plateau de la TFM.



Pour ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, il a laissé entendre au cours de l'émission "Quartier Général" que l'actuel Premier Ministre serait ami avec des individus qui ont des penchants gay.



Parallèlement, Me Moussa Diop fait l'objet d'une plainte déposée par le colonel Abdourahim Kébé pour « accusation d'acte contre nature ».

