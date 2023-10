Meurtre d’une gérante d’un multiservices : Les aveux terrifiants du meurtrier

Du neuf dans le meurtre de la gérante de multiservices à Mbour. Chargé par des éléments de preuve, l’amant de la victime, M. Seck, plombier de son état, est passé aux aveux samedi au lendemain de son arrestation.



Selon des informations de L'Observateur, reprises par Rewmi, ce dernier, souligne le journal, s’est livré à des révélations terrifiantes au moment de la reconstitution des faits : « il a reconnu avoir atrocement mis un terme à la vie de Ndeye Sophie Seck, 29 ans et jeté son corps dans les buissons derrière l’établissement scolaire du quartier Espagne de Mbour ».



Après ses dénégations, le meurtrier a été trahi par découverte du téléphone de la victime retrouvé chez lui. Par la suite, la réquisition faite auprès d’un opérateur téléphonique a révélé ses échanges téléphoniques avec sa victime, le jour du meurtre, entre 18 h et 00h30.



Face aux enquêteurs, M. Seck a révélé que le mercredi 4 octobre dernier, il s’est présenté au domicile de celle-ci. Sur place, le plombier lui a fait savoir son désir d’entretenir des rapports sexuels avec elle. Mais, celle-ci enceinte de neuf mois, a catégoriquement refusé.



Hors de lui, il s’est acharné sur sa victime, la frappant sauvagement. C’est à ce moment, rapporte L’Obs, qu’il aurait dit qu’il ne désirait plus voir leur enfant naître. Le corps sans vie sera découvert le lendemain par des passants.

Le meurtrier sera déféré ce lundi au Parquet de Mbour.

































































leral