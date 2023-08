Meurtre de Fallou (5 ans) : la police sur une piste sérieuse

Fallou, 5 ans, a été tué à coups de couteau sur la terrasse de l’appartement loué par son père au quartier Sam de Guédiawaye, le 14 août dernier. Faute d’éléments de preuves probants, les enquêteurs avaient dû libérer les suspects dont la liste s’est allongée par la convocation de six locataires partageant la même adresse. Après les membres de la famille éplorée, dont le père, Pape Ndiaye, ses deux enfants, ses trois épouses, frères et autres proches, le ballet s’est poursuivi dans la semaine du 14 au 18 août.



Selon L’Observateur, les hommes du commissaire Daouda Bodian sont aujourd’hui sur une piste sérieuse, suite à la réquisition de la police scientifique, qui a procédé à des prélèvements d’Adn.



Le jour des faits, Fallou a été enlevé en plein sommeil et conduit sur la terrasse. Le corps sans vie a été découvert par son frère aîné âgé de sept ans.





















































seneweb