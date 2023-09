Migration irrégulière : 242 migrants interpellés aux larges de Louga

Le patrouilleur Le Walo a arraisonné ce mardi 05 septembre deux pirogues aux larges de la région de Louga, à environ 200km, d'après la cellule de communication de la marine nationale.

Ces migrants, au nombre de 242, sont actuellement sur le point de débarquer à la base navale.



Pour rappel, pas plutard que ce dimanche, 176 migrations ont été interceptées entre Dakar et Saint-Louis par la marine nationale.



Cette nouvelle interpellation montre la détermination de plus en plus de jeunes à quitter le pays.