Mimi Touré reçue par le Président brésilien Lula

Au Brésil dans le cadre de ses activités, l’ancien Premier ministre, Aminata Touré a été reçue ce mercredi par le Président Lula.

La candidate déclarée à la Présidentielle sénégalaise de Février 2024 a évoqué des pistes de collaboration entre le Brésil et le Sénégal.



« C’est avec un grand plaisir que j’ai revu après de longues années le Président Lula du Brésil. Je rends hommage à sa vie d’engagement pour la Justice sociale et je salue ses programmes avant-gardistes d’éradication de la pauvreté, de défense des droits des femmes et de lutte contre le racisme. Nous avons discuté de l’énorme potentiel de collaboration entre le Sénégal et le Brésil qui compte la plus grande population noire au monde après le Nigéria », a-t-elle posté sur ses Réseaux sociaux.









































PressAfrik