Mimi Touré sur le cas Sonko : «La démocratie, ce n’est pas éliminer un adversaire que vous trouvez redoutable»

En tournée politique dans le département de Kolda, la présidente du mouvement Mimi2024 s’est prononcée sur la situation du leader de l’ex-Pastef, dont elle exige la libération et la participation à l’élection du 25 février 2024. « Je remercie la délégation de Pastef venue me rendre une visite de courtoisie. Je renouvelle ma solidarité à Ousmane Sonko, dont j’exige la libération immédiate pour sa participation à des élections inclusives », a déclaré Aminata Touré.





Elle ajoute avec la même verve : «La démocratie, c’est la participation de tous. La démocratie, ce n’est pas éliminer un adversaire que vous trouvez redoutable. Le juge Faye a pris une décision, il faut que l’on permette au délégué du parti Pastef de retirer ses fiches pour aller sur le terrain pour le parrainage. ».



Ousmane Sonko n’a pas encore retiré ses fiches de parrainages. La raison ? Le journal ‘’Bés Bi’’ de ce mardi souligne que la décision définitive du président du tribunal d’instance de Ziguinchor, Sabassy Faye, ordonnant sa réintégration dans les listes électorales après sa radiation, n’est pas disponible. Et sans ce document, le leader de l’ex-parti Pastef ne peut pas encore retirer des fiches de parrainage à la Direction générale des Elections (DGE).

























































dakarmatin