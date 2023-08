Mimi Touré sur son voyage mouvementé à Ziguinchor : «J’ai été branconisée»

Aminata Touré est revenue sur les incidents de son voyage, ce week-end, dans le sud du pays. Bloquée à Keur Ayip au poste frontalier avec la Gambie, elle a dû prendre un détour pour rallier Ziguinchor.

Rentrée ce lundi dans son fief du Saloum, elle a fustigé cette entrave à sa liberté de circulation au cours d’un point de presse. Elle a aussi exprimé sa solidarité au leader de Pasteef et aux détenus politiques dans les prisons du pays.

Aminata Touré a décrie les tracasseries politiques dont elle dit être l’objet. «Après m’avoir demandé mon passeport diplomatique, on m’a refusé de traverser la frontière. Alors qu’il y a quelques mois, toute cette tracasserie n’existait pas alors que je dirigeais la liste BBY. Peut-être j’ai été confondue à Juan Branco», faisant allusion au passage de l’avocat français après son entrée au Sénégal par la Gambie.

L’ancienne Première ministre dénonce les restrictions à la liberté de circulation des personnes et des biens que subissent les populations de la région naturelle de Casamance. Selon elle, cette zone septentrionale fait partie intégrante du Sénégal et qu’il ne faut pas donner l’impression contraire à ces populations du Sud.

Avant d’en appeler à la raison. «Il faut réfléchir aux moyens de faciliter à nos compatriotes la possibilité de rallier le sud du pays en toute quiétude pour parfaire l’intégration nationale, voire sous-régionale".

Un point de presse mis à profit pour évoquer l’actualité politique nationale et dans la sous-région. Elle a appelé à la libération du président de Pastef et de tous les autres prisonniers politiques pour préparer, selon elle, des élections «transparentes et inclusives" . «Si aujourd’hui des personnes en conflit avec la justice ont pu obtenir leur droit d’être éligibles, a fortiori des candidats qui n’ont rien à se reprocher", a-t-elle souligné.