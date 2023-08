Mort d’Evgueni Prigojine : le Kremlin toute implication dans l’accident d’avion

Circulez, il n’y a rien à voir. Si la plupart des dirigeants occidentaux voient la patte du Kremlin dans la mort d’Evgueni Prigojine dans un accident d’avion mercredi, la présidence russe a fermement démenti avoir ordonné la mort du sulfureux chef du groupe militaire Wagner.



« C’est un mensonge absolu, il faut aborder cette problématique [le crash] en se basant sur des faits », a affirmé Dmitri Peskov, le porte-parole de ce vendredi 25 août, interrogé sur une éventuelle implication du Kremlin.



« Actuellement, autour de la catastrophe aérienne et des morts tragiques de passagers, notamment Evguéni Prigojine, il y a beaucoup de spéculations et on sait bien dans quel sens on spécule en Occident », a-t-il ajouté. Selon lui, l’enquête suit son cours, relevant que Vladimir Poutine avait indiqué lui-même jeudi en « attendre les résultats ».



Vladimir Poutine, qui considérait Evguéni Prigojine comme un traître depuis la rébellion armée de Wagner les 23 et 24 juin, a salué jeudi soir, après vingt-quatre heures de silence, la mémoire d’un homme « talentueux ». « C’était un homme au destin compliqué, qui a commis de graves erreurs dans sa vie, mais qui obtenait les résultats qu’il fallait », a déclaré le président russe lors d’une réunion retransmise à la télévision, présentant ses « sincères condoléances » aux proches des victimes du crash.



Pour le moment, le décès du chef de Wagner reste présumé car les expertises génétiques pour identifier formellement les corps des victimes sont encore en cours. Les enquêteurs n’ont rien dit des pistes examinées, n’évoquant ni la thèse de l’accident ni celle d’une bombe, d’un missile sol-air ou d’une erreur de pilotage.