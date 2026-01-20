Mort d’un supporter sénégalais à Rabat : les « précisions » de la DGSN du Maroc

La Direction générale de la sûreté nationale du Maroc (DGSN) a démenti ce lundi les informations faisant état de la mort d’un supporter sénégalais après la finale de la CAN 2025, remportée par le Sénégal dimanche dernier.



Alors que plusieurs médias sénégalais annonçaient le décès de Mbaye DIOUF, la DGSN précise qu’aucun meurtre volontaire ou cas de coups et blessures ayant entraîné la mort d’un citoyen sénégalais n’a été enregistré selon le mode opératoire relayé par la presse.



Dans un communiqué relayé par le site marocain Le360, la DGSN explique qu’un corps sans vie a bien été retrouvé à Salé, près de Rabat, mais qu’il ne correspond pas aux informations initialement diffusées. La personne, d’origine subsaharienne, n’a pas encore été identifiée. Le corps présentait une forte odeur d’alcool et aucune trace de violence ou de résistance, à l’exception de légères marques de morsures attribuées à la présence de chiens errants sur les lieux.



Une enquête judiciaire a été ouverte afin d’identifier la victime. Les empreintes digitales relevées n’ont pour l’instant correspondu à aucune donnée figurant dans les bases du laboratoire national de la police scientifique et technique.



La DGSN appelle à la prudence dans la diffusion des informations et souligne que les investigations se poursuivent pour établir l’identité et les circonstances exactes du décès.







































WALF